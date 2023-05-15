"Реактивная коалиция": каких сюрпризов ждать после турне Зеленского по Европе

Поездка президента Украины в европейские страны показалась очень плодотворной. Большинство стран, посетивших Зеленский, объявили о новых мощных пакетах военной помощи. Украину будут поддерживать до победного конца войны.

Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог. По его словам, кроме объявленной помощи от партнеров Владимир Зеленский может вернуться в Украину с большим количеством оружия.

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Сюрпризы еще будут

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом приехал в Великобританию. После их встречи с премьер-министром Риши Сунаком объявлено о предоставлении Украине дальнобойных беспилотников в рамках большого пакета помощи. Также стало известно, что летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, во время поездки в Берлин Владимир Зеленский на вопрос, когда будет контрнаступление ответил, что "еще несколько встреч и все".

Подобные новости не придают радости кремлевскому диктатору. Главное, что поддержка Украины не остановится к победе в войне. Новости об обучении пилотов на F-16 и до того новости о размышлениях, в которой модификации передавать F-16 – говорят, что "реактивная коалиция", как ее называет Зеленский, в ближайшее время состоится,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Для России это, вероятно, снова будет переходом "красных линий", а Дмитрий Песков в очередной раз пригрозит миру. Однако это, кажется, больше не производит сильное впечатление на Запад.

Нельзя также исключать, что Зеленский привезет больше сюрпризов из заграничных поездок.

"Ожидаем после этого вояжа дополнительную помощь, оружие, которое нам необходимо. Мы уже показали Великобритании, что можем максимально эффективно использовать ракеты Storm Shadow. И это в полной мере почувствовали на себе оккупанты", –подчеркнул политтехнолог.

Хотя в минобороны России заявили, что вроде бы своими системами ПВО сбивают ракеты Storm Shadow, однако никаких доказательств тому не предоставили. Очевидно, потому что это заявление, как и большинство, является ложью.

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"Красных линий" не существует

На фоне сбития российских самолетов и вертолетов в Брянской области и ударов по временно оккупированному Луганску с неожиданным заявлением выступила пропагандистка Маргарита Симоньян. Если раньше Украине и миру угрожали, если будут пересечены "красные линии", то сейчас Симоньян заявила, что никто в России и не знает, что же эти "красные линии".

Когда ты не можешь тезисно ответить на какой-нибудь вразумительный вопрос, то ты говоришь, что нет этого вопроса, нет "красных линий". Это стандартно в российской пропагандистской методике прописано: "никаких красных линий нет, Путин ничего не говорил",

– отметил Тизенгаузен.

На самом же деле о "красных линиях" в России заговорили, когда начали обсуждать предоставление Байрактаров. Позже это касалось и тяжелой техники, и снарядов, и особенно HIMARS. Однако сейчас россияне будут утверждать, что никаких "красных линий" не существует. Банально потому, что ответить на них Россия не может никак.

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