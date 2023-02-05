Шольц заявил о договоренности с Зеленским, что оружием с Запада не будут пить по России

Международные партнеры продолжают оказывать помощь Украине с вооружением. В то же время у них все еще сохраняется страх, что мы можем атаковать Россию. Пришлось заключать определенные договоренности.

Об одной из них рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что западным оружием мы не будем атаковать территорию России.

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Украина получает оружие для защиты

Шольц также ответил на абсурдное заявление Путина. Последний начал жаловаться, что "немецкие танки снова будут угрожать России". На самом же деле они будут угрожать российским солдатам, которые не успеют сбежать с Украины, пока нам их не привезут.

Его слова – часть серии абсурдных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину. Но эта война не может быть оправдана ничем. Россия ведет беспощадную войну против Украины,

– подчеркнул Шольц.

Он также четко подчеркнул, что ведется координация по передаче нашему государству вооружения. Этим занимается Германия вместе с союзниками. И танки, которые получит наше государство, необходимы для защиты своих же территорий.

Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия, тесно координировали ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой общий подход предотвращает эскалацию войны,

– добавил он.



Технические характеристики танков Leopard, которые мы получим / Инфографика 24 Канала

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