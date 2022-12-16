В Украину приехал важный груз из США: поможет восстановиться после обстрелов

После недавних обстрелов Киевщины иранскими дронами посол США в Украине сообщила о новой военной помощи нашему государству. В пятницу, 16 декабря, груз уже прибыл в Украину.

После очередного массированного ракетного удара Бриджит Бринк поблагодарила за работу украинских защитников. Сегодня наша ПВО сбила 60 из 76 вражеских ракет россиян.

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Какой груз прибыл в Украину

Посол США в Украине объявила о поступлении первой партии с оборудованием для украинской инфраструктуры.

Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил – Украина победит,

– заявила Бринк.

Следует добавить, что США рассматривают возможность расширение поддержки Украины на фоне обеспокоенности украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.

Как утверждают американские чиновники, кроме предоставления Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

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