Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King: увлекательное видео с учений

Мир продолжает поддерживать Украину в жестокой войне против России. В частности, Великобритания вскоре предоставит нашим воинам еще одну партию военной помощи, в которую войдут боевые вертолеты.

Минобороны Британии опубликовало видео с военных учений наших воинов. Они испытывали боевые вертолеты Sea King.

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Как проходят военные учения в Британии

Украинские экипажи проходят обучение в Соединенном Королевстве последние шесть недель. С помощью вертолетов Sea King наши защитники смогут проводить поисково-спасательные работы.

Sea King ранее использовался как Королевскими ВВС, так и Королевским Военно-морским флотом. Последний вертолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.

Украинские военные проходят обучение в Великобритании: смотрите видео

Министр обороны Британии отметил, что его страна также пришлет дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что они помогут Вооруженным Силам Украины обезопасить недавно освободившуюся территорию.

Как мир помогает Украине

Люксембург передал Украине БпЛА Primoco One 150 чешского производства. Украинские воины получили 6 таких летательных аппаратов. Общий диапазон беспилотника достигает до 2 000 км.

Соединенные штаты Америки 23 ноября выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды.

Также 22 ноября стало известно, что США предоставили Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Эти выплаты доведут общую прямую бюджетную поддержку США для Украины до 13 миллиардов долларов США в форме грантов.

14 ноября Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113. Всего Вильнюс передал нашим военным уже 62 М113 разного назначения.

В начале ноября министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что от Италии Украина получила: тяжелую дальнобойную артиллерию; САУ; гусеничные машины M113; ракетные комплексы; снаряды разного калибра.

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