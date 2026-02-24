Об этом он отметил во время общения с медиа по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии.

Угрожали ли США Украине остановкой помощи Украине?

Мы не получали такой информации из американской Администрации президента Трампа, от его команды, что мы не получим оружия. (...) Во время переговоров, вам известно, что поднимаются сложные вопросы, и они касаются территорий, преимущественно все вокруг этого,

– говорит Зеленский.

В частности, речь заходит и о Запорожской АЭС, говорит Зеленский, поскольку это также вопрос контроля над украинской землей.

Президент акцентировал, что нынешние дискуссии в трехстороннем формате касаются прежде всего принципиальных позиций, а не финансовых аспектов. По его словам, вопрос атомной электростанции – это не о средствах, а о принципах. Он добавил, что станция потребует значительных инвестиций для восстановления, ведь получила серьезные повреждения, однако ключевое здесь – именно принцип, а не финансовая составляющая.

