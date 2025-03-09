Зеленский назвал два ожидания от встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии

10 марта президент Зеленский совершит визит в Саудовскую Аравию. На 11 марта запланирована встреча делегаций Украины и США, на которой будут обсуждать пути завершения войны и продолжения поддержки нашего государства.

У вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что "дипломатия будет сильной только на сильных фронтовых позициях", поэтому Киев делает все, чтобы покрыть потребности украинских военных в вооружении, передает 24 Канал.

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Главное из выступления Зеленского

По словам президента, Польша готовит новые пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по поставкам Украине боеприпасов. Германия пообещала ускорить поставки систем ПВО IRIS-T и снарядов к ним. Нидерланды выразили готовность и в дальнейшем инвестировать в производство оружия в Украине. Страны Северной Европы и Балтии тоже готовят новые пакеты поддержки и политические инициативы.

Вместе с ЕС украинская власть работает над тем, чтобы покрыть дефициты в поставках вооружения для ВСУ.

Отдельное внимание глава государства остановил на встрече в Саудовской Аравии двух команд – Украины и США. Зеленский подчеркнул, что на сегодня она еще более подготовлена.

Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки,

– подытожил политик.

Напомним, что ранее Зеленский назвал участников переговоров с американцами от украинской стороны.