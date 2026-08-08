Таких денег у нас не будет, – Зеленский объяснил, почему Украине нужна помощь ЕС
Президент Украины подчеркнул, что Россия тратит на войну больше средств, чем может себе позволить Украина. Зеленский отметил, что Киеву необходима европейская поддержка, чтобы противостоять врагу.
Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.
Что сказал Зеленский?
Глава государства подчеркнул, что украинский военно-промышленный комплекс уже способен производить оружие дешевле, чем многие другие страны. Президент рассказал, что при условии дополнительного финансирования объем производства может удвоиться.
По его словам, для таких изменений нужны миллиарды. В то же время Зеленский убежден, что совместная работа с Европой может кардинально изменить баланс сил и обеспечить Украину всем необходимым для эффективного сопротивления.
Таких денег, как у России, которая тратит средства на войну, у Украины нет и не будет. У нас есть то, что нам нужно, при европейской помощи, при поддержке европейских стран. Но дополнительные средства исключительно на украинское производство – это то, что нужно,
– заявил Зеленский.
Именно поэтому президент подчеркнул необходимость поддержки украинского ВПК.
Что известно о последней военной помощи?
На днях украинское военное и оборонное руководство встретилось с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании. Стороны обсуждали потенциальную передачу вооружения для систем ПВО и ракет Meteor для истребителей Gripen, которые должны помочь ВСУ в борьбе с российскими самолетами-носителями УАБ.
Также член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что между Киевом и Вашингтоном продолжаются переговоры о расширении доступа к технологиям систем Patriot. Он заявил, что переговоры продвигаются успешно. По словам политика, эти договоренности могут позволить Украине наладить собственное производство ракет для этих систем ПВО.