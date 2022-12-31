Военная ситуация там не катастрофическая, но города больше не существует, – Буданов о Бахмуте

Армия России почти полностью уничтожила город Бахмут в Донецкой области и сделала его непригодным для жизни.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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По его словам, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая.

Там катастрофа сам город... Но, по моему пониманию, этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, однако этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать,

– сказал он.

Отметим, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов 27 – 28 декабря приезжал в Бахмут.

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