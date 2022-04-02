Военная техника оккупантов в Беларуси снова устроила массовое ДТП

Российская военная техника снова привела к аварии в Беларуси. В результате ДТП один автомобиль перекинулся, а другой – частично разрушен.

Авария произошла на белорусской трассе М10

Авария с участием техники российских оккупантов произошла на белорусской трассе М10 между Гомелем и Калинковичами. На видео виден перевернутый УАЗ, похоже, оккупантов.

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Также на кадрах виден разбитый голубой Mercedes-Benz Sprinter. У автомобиля, вероятно, принадлежащего гражданским, разбита вся передняя часть.

Смотрите видео с места аварии

Россияне ездят пьяными

Сообщается, что в последние дни на территории Беларуси продолжается активное перемещение российской техники.

Белорусские стражи порядка не контролируют состояние российских танков, БТРов, КамАЗов, а также водителей из России.

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Российская техника стоит на трассе без опознавательных огней и габаритов. Также россияне ездят в состоянии алкогольного опьянения.

В результате уже есть смертельные случаи.

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