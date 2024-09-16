Маскируются под гуманитарку: что и куда на самом деле россияне перевозят из Мариуполя

Россияне на оккупированных территориях стали чаще использовать грузовики, маркировка которых свидетельствует о перевозке гуманитарного груза. На самом же деле никакой гуманитарки они не везут.

Именно так россияне маскируют военные грузы, чтобы уберечь их от поражений. Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. По его словам, в таких грузовиках перевозят очень важные для россиян средства.

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Военный груз вместо "гуманитарки"

Россияне начали перевозить военные грузы, маскируя их под гуманитарную помощь. Проходят эти грузы через Мариуполь в сторону Бердянска. Стоит заметить, что так оккупанты часто делали около года назад. Тогда маскировка была связана с появлением дальнобойного кассетного оружия.

Нынешняя маскировка имеет одну главную причину – это наши беспилотники, которые в последнее время достаточно спокойно чувствуют себя на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. Имеется в виду транзитный путь из Мариуполя в Крым,

– пояснил Петр Андрющенко.

Пока главное внимание приковано к Донетчине и Курщине, много происходит и на Запорожском направлении. Как раз оттуда активно выезжают военные грузы, однако далеко не всегда они доезжают до места назначения.

"Силы обороны, которые работают на Запорожском направлении, как FPV, так и другими дронами эффективно попадают по движущимся целям. Даже за поездами начинали "охоту". Для россиян это большой риск транспортировки", – отметил советник мэра Мариуполя.

Оккупанты используют старые грузовики – белые КАМАЗы с двумя красными лентами – и в них перевозят военные грузы. В частности, это ракеты для ПВО и боекомплекты. Но даже, когда известно, что с высокой вероятностью в так называемых "гуманитарных" грузовиках вовсе не гуманитарные грузы, Силы обороны не будут поражать такую цель.

"Мы уверены в том, что в таких грузовиках перевозят что-то самое важное. Например, те же ракеты для систем ПВО. Они очень нужны россиянам на всех участках фронта", – добавил Андрющенко.

Куда движутся военные грузы

Активное перемещение грузовиков с оружием и живой силой едут через Мариуполь на Угледарское направление. Известно, что для безопасности, россияне выставили пункты контроля и наблюдения с составом полиции.

Мы видели 10 тралов – очень хорошо сработала наша большая сеть сопротивления. Их сначала заметили в Мелитополе, а двигались они в сторону Приморска. Далее наши бердянские партнеры видели, как они ехали на Угледарское направление. На грузовиках были танки, БМП, БТР,

– рассказал Андрющенко.

Большая переброска техники, БК и живой силы идет в направлении Угледар – Курахово, где сейчас идут активные бои. Россияне пытаются препятствовать фиксированию этого процесса, из-за чего и усилили надзор за местными.

"Мы меньше выкладываем фото и видео перемещений, потому что россияне научились четко идентифицировать, откуда велось наблюдение. За этим тщательно следят", – отметил советник мэра Мариуполя.

К слову, россияне усилили давление на местное население на оккупированных территориях. В частности, в Крыму оккупанты снова запустить мощную пропаганду, а также начали проведение так называемых "антитеррористических мероприятий".