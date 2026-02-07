Укр Рус
24 Канал Новости Украины Чи можуть відмовити у працевлаштуванні, якщо немає військово-облікових документів
7 февраля, 21:52
3

Могут ли отказать в трудоустройстве без военно-учетных документов: разъяснение Гоструда

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • При заключении трудового договора гражданин должен подать военно-учетный документ.
  • Отказ в трудоустройстве из-за отсутствия военно-учетного документа считается обоснованным согласно нормам трудового законодательства.

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные граждане, как и в мирное время, должны соблюдать правила воинского учета. В частности, при трудоустройстве они должны предоставлять соответствующие документы.

Для военнообязанных также может быть предусмотрена ответственность. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Смотрите также Какого результата ждут от Федорова как министра обороны: эксперт объяснил

Могут ли отказать в трудоустройстве, если нет соответствующих документов?

Как сообщили специалисты Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, при заключении трудового договора гражданин должен подать военно-учетный документ.

Обратите внимание! Это предусмотрено Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1487.

В Гоструда объяснили, что принятие на работу или обучение призывников, военнообязанных и резервистов возможно только после взятия их на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или других уполномоченных органах.

В то же время в ведомстве отметили, что отказ в трудоустройстве из-за отсутствия военно-учетного документа считается обоснованным и не нарушает норм трудового законодательства.

Что изменилось в мобилизационных процессах в 2026 году?

  • В Украине предусмотрена ответственность за уклонение от мобилизации, в частности в 2026 году произойдет усиление контроля за военнообязанными. За неявку по повестке в этом году предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться, и полиция может принудительно доставить лицо в ТЦК.

  • В Украине расширили автоматическое продление автоматического продления отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий. В 2026 году механизм автоматического продления работает онлайн через Резерв + и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.

  • С начала года Кабмин Украины изменил порядок бронирования для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Новые правила упрощают документооборот, не указывая количество военнообязанных, подлежащих бронированию, для быстрого принятия решений.