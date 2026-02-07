Могут ли отказать в трудоустройстве без военно-учетных документов: разъяснение Гоструда
- При заключении трудового договора гражданин должен подать военно-учетный документ.
- Отказ в трудоустройстве из-за отсутствия военно-учетного документа считается обоснованным согласно нормам трудового законодательства.
В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные граждане, как и в мирное время, должны соблюдать правила воинского учета. В частности, при трудоустройстве они должны предоставлять соответствующие документы.
Для военнообязанных также может быть предусмотрена ответственность. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.
Могут ли отказать в трудоустройстве, если нет соответствующих документов?
Обратите внимание! Это предусмотрено Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1487.
В Гоструда объяснили, что принятие на работу или обучение призывников, военнообязанных и резервистов возможно только после взятия их на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или других уполномоченных органах.
В то же время в ведомстве отметили, что отказ в трудоустройстве из-за отсутствия военно-учетного документа считается обоснованным и не нарушает норм трудового законодательства.
Что изменилось в мобилизационных процессах в 2026 году?
В Украине предусмотрена ответственность за уклонение от мобилизации, в частности в 2026 году произойдет усиление контроля за военнообязанными. За неявку по повестке в этом году предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Формальный отказ от получения повестки не освобождает от обязанности явиться, и полиция может принудительно доставить лицо в ТЦК.
В Украине расширили автоматическое продление автоматического продления отсрочек от мобилизации, включив семь новых категорий. В 2026 году механизм автоматического продления работает онлайн через Резерв + и ЦНАП, что уменьшает бюрократию и очереди в ТЦК.
С начала года Кабмин Украины изменил порядок бронирования для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Новые правила упрощают документооборот, не указывая количество военнообязанных, подлежащих бронированию, для быстрого принятия решений.