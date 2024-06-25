Электронный военно-учетный документ теперь можно получить в ЦПАУ
Отныне украинцы при обновлении данных могут получить электронный военно-учетный документ в ЦПАУ. Речь идет как о военнообязанных, так и о призывниках или резервистах.
Электронный документ при наличии QR-кода имеет такую же юридическую силу, как и в бумажный. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования.
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Военно-учетный документ в ЦПАУ
Процесс получения электронного военно-учетного документа бесплатный, вся процедура длится до 15 минут. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв+ или обратиться к администратору ЦПАУ или ТЦК.
Электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке. Документ содержит следующие сведения:
- персональные данные заявителя;
- отдельный номер записи в ЕГРПВР;
- сведения ВВК;
- воинское звание и военную специальность;
- сведения о воинском учете и тому подобное.
Проверка учетного документа происходит благодаря QR-коду. Если данные не совпадают с указанными в реестре, то военно-учетный документ считается недействительным.
Напомним, что недавно Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации. Правительство расширило категории, которые подлежат бронированию.