Военное командование россии приостанавливает отправку новых подразделений в Украину

На фоне наступления ВСУ российское военное командование приостановило переброску уже сформированных подразделений на территорию Украины. Добровольцы вражеского войска отказываются воевать.

Соответствующую информацию Генеральный штаб сообщил по состоянию на вечер 12 сентября. Там также отметили, что ситуацию усугубляет число погибших и отношение к раненым.

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Россия перестала перебрасывать свои подразделения в Украину

Военное командование России приостанавливает отправку новых, уже мформированных подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация в театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также Генеральный штаб ВСУ пояснил, что:

на ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий;

ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым.

"В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", – говорится в сообщении.

Россия потеряла на войне уже более 50 тысяч оккупантов, а живые иногда убегают

По состоянию на утро 12 сентября россия потеряла уже 52 950 единиц личного состава. Также у врагов уже нет 2 тысяч 168 танков, 243 самолета, 213 вертолетов и несколько тысяч единиц другой техники.

Буквально накануне 11 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враги массово сбегают с награбленным на ворованных авто из Борщевой, Артемовки и Сватового.

В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию россии,

– сообщили в Генштабе.

Известно, что ориентировочно 150 российских захватчиков выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и 19 угнанных легковых автомобилях.

Также из города Сватово Луганской области россияне скрылись на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и украли более 20 легковых автомобилей местных жителей.

Более того, по данным Генштаба ВСУ, 11 сентября в Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.

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