Рада снова продлит действие военного положения и общей мобилизации: когда и на сколько
Источник:Ярослав Железняк
Уже в ближайшее время нардепы могут снова проголосовать за продление военного положения и общей мобилизации. Сейчас они продолжаются до 18 августа.
Это будет уже восьмое голосование Верховной Рады с начала полномасштабной войны. Предыдущее провели в мае.
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Вероятно, до 15 ноября
Скорее всего, это продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023,
– отметил Ярослав Железняк.
Народный депутат напомнил, как проходит этот процесс. В частности, сначала президент подписывает два указа. Их подают на утверждение в Раду, далее в Комитет по обороне. После голосование Парламента.
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Справка. Военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, в частности, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности.
Заметим, что во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- право на труд и предпринимательскую деятельность;
- проведение выборов и референдумов.