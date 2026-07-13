В Украине продлят военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
После начала полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта: о продлении военного положения и о всеобщей мобилизации.
Об этом сообщили в Верховной Раде.
13 июля 2026 года в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта:
- № 15401 – об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине;
- № 15402 – об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Президент Владимир Зеленский предлагает продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – со 2 августа по 31 октября 2026 года.
Окончательное решение по этому вопросу должна принять Верховная Рада. Также документ будут рассматривать комитеты по вопросам бюджета, антикоррупционной политики и интеграции Украины в Европейский Союз.
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Отсрочка и бронирование дают право на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации. Однако они действуют временно и могут утратить силу.
Автоматическая отмена происходит в следующих случаях:
- изменились семейные обстоятельства. Например, если отсрочку получил многодетный отец, она перестает действовать в день, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Также право на отсрочку теряется после развода с женой с инвалидностью;
- окончилось обучение. Студенческая отсрочка действует только на время обучения. Если студента отчислили или обучение завершилось, после обновления данных в "Резерв+" отсрочку отменят.