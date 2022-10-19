"Военное положение" от Путина: в ОП рассказали, как это повлияет на Украину

Так называемое введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что это решение для Украины ничего не меняет.

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Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего,

– отметил Подоляк.

В то же время подчеркнул, что ВСУ продолжают освобождение и деоккупацию наших территорий.

Кратко о решении Путина

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о так называемом военном положении на временно оккупированных территориях Украины - квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" и захваченных частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Путин незаконно объявил об аннексии оккупированных территорий. Псевдорефрендумы не признал никто в мире, кроме КНДР, ВСУ продолжают освобождать территории.

Анексию территорий осудили 143 страны в Генассамблее ООН. Против этой резолюции голосовали только РФ, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа.

Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи во время военного положения на оккупированных территориях будут трактоваться как преступление и в Украине, и международным правом.

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