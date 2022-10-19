В Кремле рассказали, будут ли закрывать границы после введения военного положения
19 октября Владимир Путин объявил военное положение в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. В Кремле рассказали, будут ли закрывать границы.
Российские власти продолжают цинично врать. Кстати, Путин не уточнил, на какой срок вводится военное положение, но оно начинает действовать с 20 октября.
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Будут ли закрывать границы после введения военного положения
Как пишут РосСМИ, на вопрос пропагандистских журналистов о возможном закрытии границ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил:
Нет. Не планируется.
Также отрицает планы ввести ограничения на выезд из страны и заместитель МИД России Евгений Иванов.
"Если говорить о мидовской стороне, то мы не слышали, даже проработки", – говорит он.
Напомним, в указе Путина говорится, что в течение трех дней после публикации документа необходимо "предложить предложения по мерам, принимаемым на территориях, на которых введено военное положение".
Также 19 октября Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах: режим действует в оккупированном Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.
Что означает режим военного положения на оккупированных территориях
- Запрет на выезд граждан за пределы страны;
- Эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;
- Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- Привлечение граждан к выполнению работ по нуждам обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики;
- Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;
- Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами;
- Задержание граждан и транспортных средств максимум на 30 дней;
- Усиление охраны общественного порядка и охраны военных, важных государственных и специальных объектов;
- Введение комендантского часа.
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