В Кремле рассказали, будут ли закрывать границы после введения военного положения

19 октября Владимир Путин объявил военное положение в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. В Кремле рассказали, будут ли закрывать границы.

Российские власти продолжают цинично врать. Кстати, Путин не уточнил, на какой срок вводится военное положение, но оно начинает действовать с 20 октября.

К теме Путин объявил военное положение на оккупированных Донбассе, Запорожье и Херсонщине

Будут ли закрывать границы после введения военного положения

Как пишут РосСМИ, на вопрос пропагандистских журналистов о возможном закрытии границ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил:

Нет. Не планируется.

Также отрицает планы ввести ограничения на выезд из страны и заместитель МИД России Евгений Иванов.

"Если говорить о мидовской стороне, то мы не слышали, даже проработки", – говорит он.

Напомним, в указе Путина говорится, что в течение трех дней после публикации документа необходимо "предложить предложения по мерам, принимаемым на территориях, на которых введено военное положение".

Также 19 октября Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах: режим действует в оккупированном Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.

Что означает режим военного положения на оккупированных территориях

Запрет на выезд граждан за пределы страны;

Эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;

Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;

Привлечение граждан к выполнению работ по нуждам обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики;

Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;

Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами;

Задержание граждан и транспортных средств максимум на 30 дней;

Усиление охраны общественного порядка и охраны военных, важных государственных и специальных объектов;

Введение комендантского часа.

Достойно внимания – Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины: смотрите видео