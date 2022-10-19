Російська влада продовжує цинічно брехати. До речі, Путін не уточнив, на який термін запроваджується воєнний стан, але він починає діяти із 20 жовтня.

​До теми Путін оголосив воєнний стан на окупованих Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині

Чи будуть закривати кордони після введення воєнного стану

Як пишуть росЗМІ, на запитання пропагандистських журналістів про можливе закриття кордонів прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відповів:

Ні. Не планується.

Також заперечує плани ввести обмеження на виїзд із країни й заступник МЗС Росії Євген Іванов.

"Якщо говорити про мідівську сторону, то ми не чули, навіть опрацювання", – каже він.

Нагадаємо, в указі Путіна мовиться, що протягом трьох днів після публікації документа необхідно "надати пропозиції щодо заходів, які вживаються на територіях, на яких запроваджено воєнний стан".

Також 19 жовтня Владімір Путін запровадив середній рівень реагування у прикордонних з Україною регіонах: режим діє в окупованому Криму, Краснодарському краї, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та Севастополя.

Що означає режим воєнного стану на окупованих територіях

Заборону на виїзд громадян за межі країни;

Евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;

Введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування по ній;

Залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки;

Вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості;

Введення військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами;

Затримання громадян та транспортних засобів максимум на 30 діб;

Посилення охорони громадського порядку та охорони військових, важливих державних та спеціальних об'єктів;

Введення комендантської години.

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