Нардеп объяснил, смогут ли отменить военное положение в Украине, если война прекратится раньше

Военное положение в Украине возможно отменить отдельным решением Верховной Рады, но только в случае завершения войны. Это могут сделать, даже если Владимир Зеленский еще раз продолжит правовой режим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью секретаря комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко для Radio NV.

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При каком условии в Украине могут отменить военное положение

По словам Романа Костенко, по решению президента Украины и утверждением депутатов Верховной Рады военное положение могут отменить в любой момент. Однако, так сделают только когда прекратиться война

Верховная Рада его (военное положение – 24 Канал) как приняла, так может и отменить, даже если будут какие-то решения такие, что нужно это делать. Я не говорю, что это будет. Но, если мы с юридической точки зрения посмотрим, если военное положение до августа, это не значит, что оно до августа, даже если прекратится война. Это всегда можно отменить – также решением президента и утверждением Верховной Рады,

– сказал чиновник.

Костенко также не верит, что боевые действия можно завершить с помощью переговоров, которые проводит президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Россия не собирается соглашаться на перемирие даже несмотря на попытки администрации американского президента.

Я не исключаю, что может быть какое-то прекращение огня для того, чтобы Путин Трампу как-то дал пас. Или просто покажет, чтобы тот не потерял лицо. Это, как вы помните, говорили о Путине. Но точно это не выглядит как окончание войны,

– отметил Роман Костенко.

Напомним, сейчас военное положение и мобилизация в Украине утверждены до 6 августа. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечал, что Украина во время войны не может отменить его, ведь это повлечет изменения функционирования военно-гражданских администраций, государственного аппарата и финансирования украинской армии

По данным New York Post, на следующей неделе в Лондоне Украина вместе с партнерами может принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. После этого России снова предложат перемирие.