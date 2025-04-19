Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю секретаря комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка для Radio NV.

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За якої умови в Україні можуть скасувати воєнний стан

За словами Романа Костенка, за рішенням президента України та затвердженням депутатів Верховної Ради воєнний стан можуть скасувати в будь-який момент. Однак, так зроблять лише коли припинетися війна

Верховна Рада його (воєнний стан – 24 Канал) як прийняла, так може і скасувати, навіть якщо будуть якісь рішення такі, що потрібно це робити. Я не кажу, що це буде. Але, якщо ми з юридичної точки зору поглянемо, якщо воєнний стан до серпня, це не означає, що він до серпня, навіть якщо припиниться війна. Це завжди можна скасувати – також рішенням президента і затвердженням Верховної Ради,

– сказав посадовець.

Костенко також не вірить, що бойові дії можна завершити за допомогою переговорів, які проводить президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що Росія не збирається погоджуватися на перемир'я навіть попри намагання адміністрації американського президента.

Я не виключаю, що може бути якесь припинення вогню задля того, щоб Путін Трампу якось дав пас. Або просто покаже, щоб той не втратив обличчя. Це, як ви пам’ятаєте, казали про Путіна. Але точно це не виглядає як закінчення війни,

– зазначив Роман Костенко.

Нагадаємо, зараз воєнний стан та мобілізація в Україні затверджені до 6 серпня. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначав, що Україна під час війни не може скасувати його, адже це спричинить зміни функціонування військово-цивільних адміністрацій, державного апарату та фінансування української армії

За даними New York Post, наступного тижня в Лондоні Україна разом з партнерами може ухвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Після цього Росії знову запропонують перемир’я.