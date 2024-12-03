В Южной Корее объявили чрезвычайное военное положение: что происходит
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране чрезвычайного военного положения. По его словам, это связано с антигосударственной деятельностью оппозиции.
О главных событиях в Южной Корее, причинах введения военного положения и ситуацие в стране сообщает 24 Канал.
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Граждане Южной Кореи шокированы введением военного положения. Финансовые рынки панически отреагировали на это, а корейские акции и корейская вона резко упали. Многие депутаты смогли попасть в здание, которое окружили силовики, и провели голосование. По результатам голосования, большинство высказалось за отмену военного положения в Южной Корее. Лидер Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мэн заявил, что оппозиция попытается отменить указ президента Юн Сок Ёля о военном положении. После этого спецназовцы заблокировали парламент. Между сторонниками оппозиции и военными произошли первые столкновения. Командующим военного положения назначен главнокомандующий Вооруженных сил Южной Кореи Пак Ань Су. Он заявил, что вся политическая деятельность в стране, включая деятельность парламента, местных советов, политических партий и объединений, является запрещенной. В Южной Корее депутаты, чтобы проголосовать за импичмент президента, лезут через забор. Депутаты и граждане Южной Кореи, собравшиеся у входа, не впускают военных в здание. Минобороны Южной Кореи созывает ключевых военных командующих для проведения совещания. Там также призвали усилить бдительность. Лидер Демократической партии Южной Кореи пытается попасть в здание Национальной ассамблеи в Сеуле. Политик запустил стрим и призвал сторонников последовать его примеру. В Южной Корее сейчас запрещены собрания, демонстрации и митинги. На улицах Сеула появились военные и техника. Нарушителей режима военного положения будут арестовывать без ордеров. Администрация поддерживает контакты с правительством Южной Кореи и внимательно следит за ситуацией, Президент страны назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного строя страны. Ёль также обвинил оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.
Возле парламента происходят столкновения полиции и протестующих
Парламент Южной Кореи отменил военное положение
Кто стал командующим военного положения
Войска, обеспечивающие военное положение в стране, пытаются проникнуть в здание Национальной ассамблеи
Какая сейчас ситуация в стране
В Белом доме отреагировали на введение военного положения в Южной Корее
– сообщил агентству Yonhap представитель Совета национальной безопасности.
Юн Сок Ёль объявил о введении чрезвычайного военного положения в Южной Корее
Граждане Южной Кореи шокированы введением военного положения.
Финансовые рынки панически отреагировали на это, а корейские акции и корейская вона резко упали.
Многие депутаты смогли попасть в здание, которое окружили силовики, и провели голосование.
По результатам голосования, большинство высказалось за отмену военного положения в Южной Корее.
Лидер Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мэн заявил, что оппозиция попытается отменить указ президента Юн Сок Ёля о военном положении. После этого спецназовцы заблокировали парламент.
Между сторонниками оппозиции и военными произошли первые столкновения.
Командующим военного положения назначен главнокомандующий Вооруженных сил Южной Кореи Пак Ань Су.
Он заявил, что вся политическая деятельность в стране, включая деятельность парламента, местных советов, политических партий и объединений, является запрещенной.
В Южной Корее депутаты, чтобы проголосовать за импичмент президента, лезут через забор.
Депутаты и граждане Южной Кореи, собравшиеся у входа, не впускают военных в здание.
Минобороны Южной Кореи созывает ключевых военных командующих для проведения совещания.
Там также призвали усилить бдительность.
Лидер Демократической партии Южной Кореи пытается попасть в здание Национальной ассамблеи в Сеуле.
Политик запустил стрим и призвал сторонников последовать его примеру.
В Южной Корее сейчас запрещены собрания, демонстрации и митинги. На улицах Сеула появились военные и техника.
Нарушителей режима военного положения будут арестовывать без ордеров.
Администрация поддерживает контакты с правительством Южной Кореи и внимательно следит за ситуацией,
Президент страны назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного строя страны.
Ёль также обвинил оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.