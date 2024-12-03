В Южной Корее объявили чрезвычайное военное положение: что происходит

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране чрезвычайного военного положения. По его словам, это связано с антигосударственной деятельностью оппозиции.

О главных событиях в Южной Корее, причинах введения военного положения и ситуацие в стране сообщает 24 Канал.

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