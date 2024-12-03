В Южной Корее объявили чрезвычайное военное положение: что происходит

3 декабря 2024, 17:54
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Автор: Надежда Батюк

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране чрезвычайного военного положения. По его словам, это связано с антигосударственной деятельностью оппозиции.

О главных событиях в Южной Корее, причинах введения военного положения и ситуацие в стране сообщает 24 Канал.

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18:23, 03 декабря

Возле парламента происходят столкновения полиции и протестующих

Около сотни протестующих собрались у здания Нацассамблеи после объявления чрезвычайного военного положения.

На территорию вошел военный спецназ, он пытается возвести баррикады у здания парламента.


Столкновения между протестующими и силовиками / Радио Свобода

18:19, 03 декабря

Граждане Южной Кореи шокированы введением военного положения.

Финансовые рынки панически отреагировали на это, а корейские акции и корейская вона резко упали.

18:10, 03 декабря

Парламент Южной Кореи отменил военное положение

Многие депутаты смогли попасть в здание, которое окружили силовики, и провели голосование.

По результатам голосования, большинство высказалось за отмену военного положения в Южной Корее.

18:07, 03 декабря

Лидер Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мэн заявил, что оппозиция попытается отменить указ президента Юн Сок Ёля о военном положении. После этого спецназовцы заблокировали парламент.

Между сторонниками оппозиции и военными произошли первые столкновения.

18:03, 03 декабря

Кто стал командующим военного положения

Командующим военного положения назначен главнокомандующий Вооруженных сил Южной Кореи Пак Ань Су.

Он заявил, что вся политическая деятельность в стране, включая деятельность парламента, местных советов, политических партий и объединений, является запрещенной.

18:01, 03 декабря

В Южной Корее депутаты, чтобы проголосовать за импичмент президента, лезут через забор.

18:00, 03 декабря

Войска, обеспечивающие военное положение в стране, пытаются проникнуть в здание Национальной ассамблеи

Депутаты и граждане Южной Кореи, собравшиеся у входа, не впускают военных в здание.

17:37, 03 декабря

Минобороны Южной Кореи созывает ключевых военных командующих для проведения совещания.

Там также призвали усилить бдительность.

17:37, 03 декабря

Лидер Демократической партии Южной Кореи пытается попасть в здание Национальной ассамблеи в Сеуле.

Политик запустил стрим и призвал сторонников последовать его примеру.

17:37, 03 декабря

Какая сейчас ситуация в стране

В Южной Корее сейчас запрещены собрания, демонстрации и митинги. На улицах Сеула появились военные и техника.

Нарушителей режима военного положения будут арестовывать без ордеров.

17:23, 03 декабря

В Белом доме отреагировали на введение военного положения в Южной Корее

Администрация поддерживает контакты с правительством Южной Кореи и внимательно следит за ситуацией,
– сообщил агентству Yonhap представитель Совета национальной безопасности.

17:18, 03 декабря

Юн Сок Ёль объявил о введении чрезвычайного военного положения в Южной Корее

Президент страны назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного строя страны.

Ёль также обвинил оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.