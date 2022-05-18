Военное положение в Украине хотят продлить еще на 90 дней

Из-за широкомасштабной агрессии России в Украине планируют продлить военное положение. Однако пока указ Президента Украины еще не утвердили.

Военное положение могут продлить с 25 мая еще на 90 дней.

К теме Зеленский подал в Раду законопроекты продления военного положения и мобилизации

Текст постановления о продлении военного положения получили в Верховной Раде и направили на рассмотрение комитета. Отметим, что ранее, с 24 февраля, в Украине дважды на 30 дней продлевали действие военного положения.

Кроме этого, Владимир Зеленский планирует продлить срок всеобщей мобилизации. Однако еще нет текста законопроекта.



Военное положение в Украине / Скриншот с сайта Верховной Рады

Коротко о военном положении

Это специальный правовой режим, который вводят в стране или отдельных ее регионах во время угрозы вооруженной агрессии или нападения. Он нужен, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, которые необходимы для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности. Кроме этого, временно могут ограничивать конституционные права и свободы человека. В частности, право на передвижение, собрания и митинги.

Другие ограничения

С начала полномасштабного вторжения России появились запреты и ограничения на продажу алкоголя. Однако с 16 мая в заведениях Киева возобновили продажу спиртного. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что купить алкоголь в заведениях общественного питания теперь можно с 11:00 до 22:00.

"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно лишь при условии максимальной открытости ведения бизнеса", – пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Городская власть отмечает, что следует быть осмотрительными и соблюдать правила комендантского часа.

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Ранее в Черниговской области также возобновили продажу алкоголя. Однако когда проанализировали динамику и характер преступлений за последние 2 недели на территории области, то возобновили запрет.

"Если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговской области, а на другую – акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговской области", – сказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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