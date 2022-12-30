Военное положение в Украине: как военнослужащему получить офицерское звание

Полномасштабная война в Украине длится уже 310 дней. Военнослужащие ВСУ могут получить звание, если будут подходить по ряду требований.

Могут ли мобилизованные претендовать на первичное офицерское звание, пояснил адвокат Андрей Карпенко. Детальнее об этом рассказывает 24 канал.

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Что нужно для получения первичного офицерского звания

Прежде всего, мобилизованному военнослужащему ВСУ, желающему получить звание, необходимо обратиться в командование с рапортом. В нем нужно написать о желании заключить контракт на прохождение военной службы как офицер.

Первичное воинское звание офицерского состава воинам ВСУ присваивают по приказу министра обороны. В то же время лицам сержантского и старшинского состава, которые назначаются на офицерские должности в военное время, звание могут присвоить командиры корпусов и должностные лица, имеющие соответствующее право.

Кто может стать младшим лейтенантом

Военнослужащие сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту или мобилизованы на особый период, имеют высшее образование и прошли при необходимости военную обучение по направлению, которое соответствует профилю служебной деятельности.

Военные сержантского и старшинского состава, назначенные на должности офицерского состава в военное время и успешно выполняющие служебные обязанности.

Воины рядового состава, сержантского и старшинского состава, мобилизованные на особый период, имеют высшее образование, прошли при необходимости военную обучение по программе подготовки офицеров и сдали соответствующие экзамены.

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Какие документы нужно иметь для этого

Представления для лиц сержантского и старшинского состава, которые уже назначены на должности офицерского состава, или представления для лиц, мобилизованных на особый период, имеют высшее образование не ниже бакалавра и подаются к назначению на должности офицерского состава;

аттестация на присвоение воинского звания офицерского состава;

два экземпляра контракта о прохождении военной службы в ВСУ в должностях лиц офицерского состава;

заверенная копия паспорта гражданина Украины;

заверенная копия личного номера – регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серия и номера паспорта;

заверенные копии диплома о высшем образовании и приложении к нему;

заверенная копия документа о прохождении военной подготовки по программе подготовки офицеров;

заключение военно-врачебной комиссии;

две послужные карты;

выписка из приказа о назначении на должность офицерского состава;

рапорт военнослужащего.

К слову, раньше 24 канал рассказывал, какие сроки военной службы по контракту. В частности, лица рядового состава будут служить 3 года, сержантского и старшинского – от 3 до 5 лет.