Рада продлила действие военного положения и срок всеобщей мобилизации еще на 90 суток

Верховная Рада 22 мая поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения. "За" – 320 народных избранников.

Кроме того, впоследствии Рада поддержала продление срока всеобщей мобилизации. "За" – 315 нардепов, сообщает 24 канал.

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Законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа в Верховную Раду Зеленский подал 18 мая. До этого Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней, сообщает 24 канал. Срок последнего истекает 25 мая.

Почему хотят продлить именно на 90 дней

Около 14:00 в эфире телемарафона сообщили, что Верховная Рада уже поддержала продолжение военного положения и общей мобилизации. Однако впоследствии нардепы опровергли информацию. Голосование состоялось в 14:35.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский объяснил, что нет никаких гарантий завершения боевых действий в ближайшие 30 дней. Причиной этого является по меньшей мере то, что контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Поэтому, как отметил нардеп, нужно отдавать себе отчет, что месяца на это не хватит и придется снова продолжать военное положение.

Кроме того, такое решение имеет юридическую основу, ведь военное положение предполагает ограничение определенных прав и свобод человека. Поэтому после каждого продления представители Украины в ООН должны информировать организацию об этом. То есть, ежемесячно. Однако при принятии этого решения украинские дипломаты будут отчитываться ООН только 1 раз.

Однако действие военного положения можно будет упразднить досрочно, если боевые действия прекратятся до 23 августа.

Коротко о военном состоянии

Военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности. Кроме того, временно могут ограничивать конституционные права и свободы человека. В частности, право на передвижение, собрания и митинги.

Военное положение в Украине: главное

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. Однако страна-агрессор начала наступление уже на следующую ночь.

Из-за вторжения России утром 24 февраля по всей территории Украины было введено военное положение на 30 дней.

В марте и апреле Верховная Рада уже голосовала за продление военного положения. Каждый раз его продлевали так же на 30 дней.

Еще в апреле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после отмены военного положения на территории Украины будет действовать режим чрезвычайного положения. Он будет продолжаться до тех пор, пока будут ликвидировать последствия войны.

Обратите внимание – сводка Генштаба ВСУ об актуальной информации относительно ситуации на фронте по состоянию на 22 мая: смотрите видео