Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава, – Зеленский

22 января Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон встретились со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В ходе этой встречи Президент Украины ответил на вопросы пополнения личного состава военных.

Он заявил, что военное руководство получило задачу создать резервы личного состава. Это нужно, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

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Люди – самые важные

Он не раскрыл подробностей мобилизационных процессов, более того, подчеркнул, что не может этого сделать. Однако сообщил, что Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения. Над их реализацией на своих направлениях работают командующие.

Создание таких резервов необходимы, ведь важнейшим ресурсом украинской армии является личный состав, который нужно беречь.

Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное,

– сказал Зеленский.

"Люди не просто важные, а самые важные", – сказал он.

Украина точно победит

Также во время разговора со студентами глава государства выразил убеждение, что Украина точно победит в этой войне. Более того, эта победа может наступить уже в 2023 году.

Мы уже победили, потому что объединились, у нас большая нация, великий народ… Кроме того, важно провести еще и физическую деоккупацию наших территорий. Тогда это будет не только теоретической или философской победой – это будет реальностью,

– подчеркнул президент.

Для того чтобы одержать победу как можно скорее, украинцам нужно сохранять единство и стойкость. Ведь, по его мнению, скорость победы зависит от:

прочности внутри Украины,

прочности извне – помощи партнеров.

"И нельзя допускать замедления процессов что извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну", – подчеркнул он.

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