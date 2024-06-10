"Своих" не бросают: в ДШВ рассказали, как российские офицеры расстреливают и вешают подчиненных

То, что российское военное руководство не ценит собственных солдат, не является новостью. Новые перехваченные разговоры свидетельствуют, что офицеры захватнической армии расстреливают и даже вешают собственных солдат, если те отказываются выполнять боевые задачи.

В частности такие случаи фиксируют в 144 мотострелковой дивизии. Командиры подразделения приказывают расстреливать тех, кто отказывается идти в атаку.

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"Своих не бросаем"

Разведчикам ДШВ ВСУ удалось получить перехват различных разговоров оккупантов. Так, на направлении Терны в Донецкой области командиры рот, батальонов и заместители командиров дивизии постоянно угрожают расправой тем, кто отказывается идти на штурм.

Из-за постоянных потерь оккупанты не хотят выполнять приказы о штурмах. Хотя на бумаге оккупационных командиров "все идет по плану", а территории "успешно захватываются", однако в перехваченных разговорах мобилизованные отказываются идти на штурмы, за что российские командиры их расстреливают или пристегивают к деревьям.

Военное руководство так издевается над мобилизованными днями, а то и месяцами. Также были случаи, когда российские военные сами же вешали своих "собратьев".

Также в разговорах российских командиров фиксируется и то, что они сознательно направляют своих людей под обстрелы, зная, что они там погибнут.

Скажи, что он и видеть перестанет, я его убью прямо там... Я туда с пулеметом приду и они там навечно останутся... Передай, что я их лично расстреляю,

– постоянно угрожает один из российских офицеров.

Перехваченные разговоры оккупантов: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент, присутствует нецензурная лексика! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+)

Оккупанты добивают своих "собратьев"

Стоит отметить, что такие случаи – не редкость. Украинские защитники часто в сети публикуют кадры с беспилотников, которые фиксируют, как российские военные буквально добивают друг друга. Так, в конце мая Сухопутные войска опубликовали видео, как оккупант застрелил раненого "побратима".

Один из дронов залетел в ногу российскому оккупанту, который пытался спрятаться за стеной разрушенного дома. Рядом с ним был его "верный" товарищ. Тот, увидев ранения военнослужащего, не стал его спасать, а застрелил.

После этого оккупант бросился наутек, однако путь его был недолгим. Очень скоро российский военный отправился вслед за "товарищем".