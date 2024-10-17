Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что действия Южной Кореи против КНДР позволяют сдерживать Ким Чен Ына в возможной поддержке России. Также в Сеуле выразили "глубокую обеспокоенность" относительно сотрудничества России и КНДР не только в рамках торговли оружием, но и развертывания войск.

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США может предотвратить экспансию России

Несмотря на нагнетание напряженности между Пхеньяном и Сеулом, Ким Чен Ын осознает, что не способен выиграть войну у Южной Кореи. Этот конфликт приведет к огромным потерям с обеих сторон.

Южная Корея превосходит Северную по количеству населения и в современных технологиях. Однако в военном плане у них паритет.

Армия КНДР технически устарела. Однако как показывает война в Украине, решающими являются не только технологии, но и количество военных,

– подчеркнул он.

В то же время наличие стратегических авианосцев США у берегов Южной Кореи свидетельствует об их способности помогать странам без ядерного оружия сдерживать ядерные государства.

Ситуация схожа с российской – нужно помочь Украине сдерживать агрессию ядерной державы. Что мешает Вашингтону принять закон для поддержки Киева, предоставить ему гарантии безопасности и разместить здесь ядерное оружие и тактическую авиацию, чтобы предотвратить военную экспансию Москвы в Европе,

– подчеркнул Клочок.

Однако у США и стран Европы есть несогласованность позиции по этому вопросу.

Готов ли Ким Чен Ын ослабить армию

Что касается Северной Кореи, то она регулярно выпускает снаряды в сторону Южной. Белый дом при этом говорит о нераспространении эскалации.

Это лукавство, которое на руку Украине. Беспилотники, которые по Пхеньяну выпускает Южная Корея, помогают сдерживать Ким Чен Ына от отправки своих войск в Украину для войны против нас,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Для Путина является перспективным привлечение северокорейского войска в количестве до 150 тысяч военных для войны против Украины.

Однако готов ли сейчас Ким Чен Ын ослабить свою армию. Сегодня армия Северной Кореи насчитывает от 500 тысяч до 1 миллиона личного состава. Это засекреченная информация со стороны Пхеньяна. Однако она может выйти за пределы КНДР.

Если подписан договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, то такие моменты, предположил он, обсуждались между Путиным и Ким Чен Ыном. Это может иметь следствие приобщения КНДР к войне против Украины.

Однако реакция США будет другой. Это позволит не распространять влияние Северной Кореи. Это выгодно для Вашингтона, потому что помогает контролировать эскалацию КНДР против Японии,

– сказал Валерий Клочок.

Поэтому США не изменят свою политику. Аналогичный подход, добавил он, Вашингтон применяет и к российско-украинской войне.

Напомним, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что подтверждение информации о присутствии северокорейских войск в Украине, будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Пхеньяном и Москвой.

Также, по его словам, это будет свидетельствами того, что Кремль вышел на новый уровень отчаяния из-за больших потерь на фронте.