Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що дії Південної Кореї проти КНДР дозволяють стримувати Кім Чен Ина у можливій підтримці Росії. Також у Сеулі висловили "глибоку стурбованість" щодо співпраці Росії та КНДР не тільки в межах торгівлі зброєю, але й розгортання військ.

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США може запобігти експансії Росії

Попри нагнітання напруженості між Пхеньяном і Сеулом, Кім Чен Ин усвідомлює, що не здатний виграти війну у Південної Кореї. Цей конфлікт призведе до величезних втрат з обох боків.

Південна Корея переважає Північну за кількістю населення та у сучасних технологіях. Проте у військовому плані у них паритет.

Армія КНДР технічно застаріла. Однак як показує війна в Україні, вирішальними є не тільки технології, але й кількість військових,

– підкреслив він.

Водночас наявність стратегічних авіаносіїв США у берегів Південної Кореї свідчить про їх спроможність допомагати країнам без ядерної зброї стримувати ядерні держави.

Ситуація схожа з російською – потрібно допомогти Україні стримувати агресію ядерної держави. Що заважає Вашингтону прийняти закон для підтримки Києва, надати йому гарантії безпеки та розмістити тут ядерну зброю і тактичну авіацію, щоб запобігти воєнній експансії Москви в Європі,

– наголосив Клочок.

Проте у США та країн Європи є неузгодженість позиції щодо цього питання.

Чи готовий Кім Чен Ин послабити армію

Щодо Північної Кореї, то вона регулярно випускає снаряди в бік Південної. Білий дім при цьому говорить про непоширення ескалації.

Це лукавство, яке на руку Україні. Безпілотники, які по Пхеньяну випускає Південна Корея, допомагають стримувати Кім Чен Ина від відправлення своїх військ в Україну для війни проти нас,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Для Путіна є перспективним залучення північнокорейського війська у кількості до 150 тисяч військових для війни проти України.

Однак чи готовий зараз Кім Чен Ин послабити свою армію. Сьогодні армія Північної Кореї нараховує від 500 тисяч до 1 мільйона особового складу. Це засекречена інформація в боку Пхеньяна. Проте вона може вийти за межі КНДР.

Якщо підписаний договір про стратегічну співпрацю між Росією та Північною Кореєю, то такі моменти, припустив він, обговорювались між Путіним і Кім Чен Ином. Це може мати наслідок долучання КНДР до війни проти України.

Проте реакція США буде іншою. Це дозволить не розповсюджувати вплив Північної Кореї. Це вигідно для Вашингтона, тому що допомагає контролювати ескалацію КНДР проти Японії,

– сказав Валерій Клочок.

Тому США не змінять свою політику. Аналогічний підхід, додав він, Вашингтон застосовує і до російсько-української війни.

Нагадаємо, що речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що підтвердження інформації щодо присутності північнокорейських військ в Україні, означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Пхеньяном і Москвою.

Також, за його словами, це буде свідченнями того, що Кремль вийшов на новий рівень відчаю через великі втрати на фронті.