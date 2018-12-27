Военное положение в Украине: у Порошенко готовят большое совещание относительно итогов

Окружение Президента Украины Петра Порошенко готовится отчитаться относительно итогов военного положения в Украине. Также планируется совещание, правда оно будет не публичным.

Об этом рассказал советник украинского гаранта Юрий Бирюков в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. 28 декабря будет большое итоговое совещание на уровне армии", – отметил он.

По его словам, все это будет происходить не публично.

Напомним, военное положение в 10 областях Украины начало действовать с 26 ноября. Произошло это из-за нападения России на украинские корабли вблизи Керченского пролива. Кроме того, по этой же причине 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет – запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения.