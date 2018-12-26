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      Порошенко больше всего сопротивлялся, – Ярош дал оценку военному положению в Украине

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      Экс-лидер "Правого сектора" охарактеризовал военное положение в Украине
      Экс-лидер "Правого сектора" охарактеризовал военное положение в Украине / 24 канал

      Командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора" и одновременно народный депутат Дмитрий Ярош заявил, что военное положение в Украине нужно было вводить еще в 2014 году, а то, что оно длилось 30 дней – это "полный маразм", поскольку военное положение вводят для того, чтобы одержать победу в войне.

      Такое мнение он высказал в комментарии "Украинской правде".

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      По его убеждению, вводить военное положение на 30 суток – это "полный маразм".

      "Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика. Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко. Я этим людям говорю: "Знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать". Она абсолютно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей", – считает Ярош.

      В то же время он подчеркнул, что за время действия военного положения украинская армия почувствовала положительные изменения – в частности, появилось слаживание, увеличилось количество учений и её предоставляется больше техники.

      "Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?", – отмечает бывший лидер "Правого сектора".

      По его словам, введение военного положения не является внутренне политическим решением.

      Мне кажется, что Петр Алексеевич (Порошенко – 24 канал) больше всего противился военному положению. Срыв выборов? Ну, нереально! Они бы ничего там не сделали. Весь мир, американцы, ЕС, давят. Они не могут сорвать выборы. Это – нереально, просто выдумки. Но то, что у нас захвачены моряки ... Такой открытый акт агрессии. На него надо было отвечать. Если бы я был на месте власти, то продолжил военное положение. Но без ограничений политических свобод. В целом военное положение нужно было еще в 2014 году,
      – подытожил командующий "Украинской добровольческой армии".

      Напомним, в 14:00 26 декабря военное положение перестало действовать в 10 областях Украины. По словам Петра Порошенко, такое решение было принимать непросто, поскольку агрессия Кремля в отношении Украины продолжается. В то же время он отметил, что оборонительные возможности ВСУ, а также других секторов обороны и безопасности значительно выросли, что и сыграло в пользу приостановления военного положения.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16–60 лет.
      Воєнний стан, Азов, Україна Где было введено военное положение: карта

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Военное положение в Украине Украина – Россия Дмитрий Ярош
      Источник: 24 Канал
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