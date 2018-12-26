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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Порошенко найбільше опирався, – Ярош дав оцінку воєнному стану в Україні

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      Екс-лідер "Правого сектора" охарактеризував воєнний стан в Україні
      Екс-лідер "Правого сектора" охарактеризував воєнний стан в Україні / 24 канал

      Командувач "Української добровольчої армії", екс-керівник "Правого сектора" та водночас народний депутат Дмитро Ярош заявив, що воєнний стан в Україні потрібно було запроваджувати ще у 2014-році, а те, що він тривав 30 днів – це "повний маразм", оскільки воєнний стан запроваджують для того, щоб здобути перемогу у війні.

      Таку думку він висловив у коментарі "Українській правді".

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      На його переконання, запроваджувати воєнний стан на 30 діб – це "повний маразм".

      "Воєнний стан вводиться для того, щоб здобути перемогу у війні. Така світова практика. Скільки було в Раді криків про вибори, про узурпацію влади Порошенком. Я цим людям кажу: "Знаєте, це не та влада, яка може щось узурпувати". Вона абсолютно не є здатною на це, тому не бійтеся таких речей", – вважає Ярош.

      Водночас він підкреслив, що за час дії воєнного стану українська армія відчула позитивні зміни – зокрема, з’явилося злагодження, збільшилась кількість навчань та дається їй більше техніки.

      "Тому я вважаю абсолютно правильним воєнний стан. Я вважаю неправильним його припиняти. Неправильно, що його ввели тільки на деякі області. А якщо удар буде з боку Білорусі?", – наголошує колишній лідер "Правого сектора".

      За його словами, введення воєнного стану не є внутрішньо політичним рішенням.

      Мені здається, що Петро Олексійович (Порошенко – 24 канал) найбільше упирався воєнному стану. Зрив виборів? Ну нереально! Вони б нічого там не зробили. Весь світ, американці, ЄС, тиснуть. Вони не можуть зірвати вибори. Це – нереально, просто видумки. Але те, що у нас захоплені моряки… Такий відкритий акт агресії. На нього треба було відповідати. Якщо б я був на місці влади, то продовжив воєнний стан. Але без обмежень політичних свобод. А загалом воєнний стан потрібен був ще у 2014 році,
      – підсумував командувач "Української добровольчої армії".

      Нагадаємо, о 14:00 26 грудня воєнний стан перестав діяти у 10 областях України. За словами Петра Порошенка, таке рішення було ухвалювати непросто, оскільки агресія Кремля щодо України триває. Водночас він зауважив, що оборонні можливості ЗСУ, а також інших секторів оборони та безпеки значно зросли, що і зіграло на користь призупинення воєнного стану.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Воєнний стан, Азов, Україна
      Де було запроваджено воєнний стан: карта

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Дмитро Ярош
      Джерело: 24 Канал
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