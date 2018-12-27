10:12
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Воєнний стан в Україні: у Порошенка готують велику нараду щодо підсумків

      834 Читать новость на русском
      У Порошенка анонсували велику підсумкову нараду щодо результатів воєнного стану, але вона буде непублічною
      У Порошенка анонсували велику підсумкову нараду щодо результатів воєнного стану, але вона буде непублічною / Фото з відкритих джерел

      Оточення Президента України Петра Порошенка готується відзвітувати щодо підсумків воєнного стану в Україні. Також планується нарада, щоправда вона буде непублічною.

      Про це розповів радник українського гаранта Юрій Бірюков у ефірі одного з українських телеканалів.

      Читайте також: Порошенко найбільше опирався, – Ярош дав оцінку воєнному стану в Україні

      "Звіти готуються. Аналіз цих звітів відбувався постійно. 28 грудня буде велика підсумкова нарада на рівні армії", – зауважив він.

      За його словами, усе це відбуватиметься непублічно. 

      Нагадаємо, воєнний стан у 10 областях України почав діяти з 26 листопада. Сталося це через напад Росії  на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Крім того, з цієї ж причини 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років – заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Збройні сили України Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?
      сьогодні , 10:01 Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?
      Інна Жолобович 918
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найкращі українські команди 2018: баскетбольне диво з іспанцями та бенефіс Шевченка
      сьогодні , 10:00 Найкращі українські команди 2018: баскетбольне диво з іспанцями та бенефіс Шевченка
      Михайло Гема 46
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сьогодні , 08:40 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 382
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      26 грудня , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      2040
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Воєнний стан на 100% не закінчився: що запропонував Порошенко
      26 грудня , 18:01
      ДТП з акторами "Дизель Шоу": з’явились свіжі дані про стан здоров’я артистів
       30 жовтня , 22:49
      "Футбол поза політикою": екс-гравець Динамо, який відвернувся від прапора Росії, прокоментував свій вчинок
       19 серпня , 13:31
      Шевченко – автор найкращого гола в історії Мілана у знаменитому протистоянні (відео)
       11 листопада , 23:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук