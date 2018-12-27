Воєнний стан в Україні: у Порошенка готують велику нараду щодо підсумків
Оточення Президента України Петра Порошенка готується відзвітувати щодо підсумків воєнного стану в Україні. Також планується нарада, щоправда вона буде непублічною.
Про це розповів радник українського гаранта Юрій Бірюков у ефірі одного з українських телеканалів.
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"Звіти готуються. Аналіз цих звітів відбувався постійно. 28 грудня буде велика підсумкова нарада на рівні армії", – зауважив він.
За його словами, усе це відбуватиметься непублічно.
Нагадаємо, воєнний стан у 10 областях України почав діяти з 26 листопада. Сталося це через напад Росії на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Крім того, з цієї ж причини 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років – заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану.