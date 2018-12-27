Воєнний стан в Україні: у Порошенка готують велику нараду щодо підсумків

Оточення Президента України Петра Порошенка готується відзвітувати щодо підсумків воєнного стану в Україні. Також планується нарада, щоправда вона буде непублічною.

Про це розповів радник українського гаранта Юрій Бірюков у ефірі одного з українських телеканалів.

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"Звіти готуються. Аналіз цих звітів відбувався постійно. 28 грудня буде велика підсумкова нарада на рівні армії", – зауважив він.

За його словами, усе це відбуватиметься непублічно.