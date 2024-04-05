На Черниговщине задержали военного областного ТЦК: ему инкриминируют сразу 3 статьи

5 апреля 2024, 21:56
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Источник:

ОК "Север"

На Черниговщине разоблачили работника областного военкомата. Он мог брать взятки и переправлять уклонистов за границу.

Расследуя дело экс-руководителя ВВК Черниговщины, который "наварил" миллионы на подделке документов для уклонистов, правоохранители вышли на след еще одного нарушителя. Им оказался военнослужащий областного ТЦК.

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Брал взятки и переправлял уклонистов

О задержании работника военкомата сообщили в командовании "Север". Там отметили, что военнослужащий Черниговского областного ТЦК и СП был задержан сотрудниками СБУ в ходе следственных действий по делу экс-главы областной ВВК Игоря Кодовбецкого.

Известно, что нарушителю уже вручили подозрения по трем статьям:

  • препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;
  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас он находится под стражей.

СБУ разоблачила экс-начальника ВВК

  • В конце февраля в СИЗО оказался бывший глава областной ВВК Игорь Кодовбецкий.
  • Ему инкриминируют участие в схеме по уклонению от мобилизации.
  • Она предусматривала снятие с воинского учета мужчин с помощью фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.
  • Уклонисты использовали эти фейковые документы для выезда за границу.
  • Бывший чиновник действовал не самостоятельно. У него были сообщники в областном ВВК и медицинских учреждениях
  • В СБУ рассказали, что у задержанного обнаружили почти 1 миллион долларов США и более 22 тысяч евро, а также документацию на несколько квартир и земельных участков.
  • Экс-чиновнику и другим участникам схемы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Напомним, ранее на взяточничестве "погорел" военный одного из районных ТЦК Киева.
  • Следствие установило, что подозреваемый способствовал вынесению решения постановки на воинский учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным формированиям.
  • За это он получил взятку в размере 900 долларов США.
  • Именно во время получения "грязных" средств военного задержали.

Автор: Анастасія Колеснікова