На Черниговщине задержали военного областного ТЦК: ему инкриминируют сразу 3 статьи
Источник:ОК "Север"
На Черниговщине разоблачили работника областного военкомата. Он мог брать взятки и переправлять уклонистов за границу.
Расследуя дело экс-руководителя ВВК Черниговщины, который "наварил" миллионы на подделке документов для уклонистов, правоохранители вышли на след еще одного нарушителя. Им оказался военнослужащий областного ТЦК.
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Брал взятки и переправлял уклонистов
О задержании работника военкомата сообщили в командовании "Север". Там отметили, что военнослужащий Черниговского областного ТЦК и СП был задержан сотрудниками СБУ в ходе следственных действий по делу экс-главы областной ВВК Игоря Кодовбецкого.
Известно, что нарушителю уже вручили подозрения по трем статьям:
- препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Сейчас он находится под стражей.
СБУ разоблачила экс-начальника ВВК
- В конце февраля в СИЗО оказался бывший глава областной ВВК Игорь Кодовбецкий.
- Ему инкриминируют участие в схеме по уклонению от мобилизации.
- Она предусматривала снятие с воинского учета мужчин с помощью фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья.
- Уклонисты использовали эти фейковые документы для выезда за границу.
- Бывший чиновник действовал не самостоятельно. У него были сообщники в областном ВВК и медицинских учреждениях
- В СБУ рассказали, что у задержанного обнаружили почти 1 миллион долларов США и более 22 тысяч евро, а также документацию на несколько квартир и земельных участков.
- Экс-чиновнику и другим участникам схемы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Напомним, ранее на взяточничестве "погорел" военный одного из районных ТЦК Киева.
- Следствие установило, что подозреваемый способствовал вынесению решения постановки на воинский учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным формированиям.
- За это он получил взятку в размере 900 долларов США.
- Именно во время получения "грязных" средств военного задержали.