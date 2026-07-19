Об этом говорится в сообщении 427-й бригады Сил беспилотных систем "Рарог".

Что известно о ситуации?

Накануне в сети распространилось видео, на котором, по словам военного, представители Военной службы правопорядка пытались его задержать. В посте в Тредсе пользователь под ником yavor_rarog утверждал, что после митинга прибыл в свою воинскую часть, а уже на следующий день во время построения узнал, что его внесли в категорию СОЧ.

Он также заявил, что его доставили в Военную службу правопорядка, где, по его словам, ему угрожали переводом в подразделения "Скала" и "Шквал", а также "обнулением". После этого, как утверждает военный, его перевели в другое место службы.

Как отреагировали в бригаде на такие заявления?

В ответ в 427-й бригаде "Рарог" подчеркнули, что уважают право военнослужащих на собственную гражданскую позицию и не преследуют их за участие в мирных акциях или выражение мнения. В то же время в бригаде заявили, что причиной занесения военнослужащего в СОЧ стали дисциплинарные нарушения.

В ходе проверки наличия личного состава командиром воинской части был установлен факт самовольного оставления места несения службы, после чего в установленном законодательством порядке были оформлены соответствующие материалы и подана информация о военнослужащем как о самовольно покинувшем воинскую часть,

– говорится в заявлении.

По информации командования, военнослужащий самовольно покинул часть, не сообщил о своем местонахождении, не заступил на суточный наряд, а за последние три недели это якобы был уже третий случай.

В подразделении отметили, что именно из-за низкого уровня военной дисциплины было принято решение вернуть военнослужащего в пункт постоянной дислокации и привлечь его к выполнению небоевых задач.

Командование воинской части не ставит под сомнение право каждого гражданина на собственную гражданскую позицию. Однако любая гражданская позиция предполагает прежде всего уважение к закону и ответственность за собственные поступки,

– добавили в подразделении.

Напомним, с 16 июля 2026 года в Украине продолжаются мирные "картонные протесты" против отставки министра обороны Михаила Федорова. Акции охватили Киев, Харьков, Львов, Днепр, Николаев и другие города.

Участники протестов требуют восстановить Федорова в должности, обнародовать причины его увольнения, провести аудит деятельности Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вернуть народных депутатов с каникул для урегулирования кадрового кризиса.

Крупнейшие митинги проходят возле Офиса Президента в Киеве, а к акциям присоединяются волонтеры, ветераны, родственники военных и представители IT-сферы.