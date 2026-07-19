Про це йдеться у повідомленні 427-ї бригади Сил безпілотних систем "Рарог".

Що відомо про ситуацію?

Напередодні в мережі поширилося відео, на якому, за словами військового, представники Військової служби правопорядку намагалися його затримати. У дописі в тредс користувач під ніком yavor_rarog стверджував, що після мітингу прибув до своєї військової частини, а вже наступного дня під час шикування дізнався, що його внесли до категорії СЗЧ.

Він також заявив, що його доставили до Військової служби правопорядку, де, за його словами, йому погрожували переведенням до підрозділів "Скеля" та "Шквал", а також "обнуленням". Після цього, як стверджує військовий, його перевели до іншого місця служби.

Як відреагували у бригаді на такі заяви?

У відповідь у 427-й бригаді "Рарог" наголосили, що поважають право військовослужбовців на власну громадянську позицію та не переслідують їх за участь у мирних акціях чи висловлення думки. Водночас у бригаді заявили, що причиною внесення військового до СЗЧ стали дисциплінарні порушення.

Під час перевірки наявності особового складу командиром військової частини було встановлено факт самовільного залишення місця несення служби, після чого у визначеному законодавством порядку оформлено відповідні матеріали та подано інформацію про військовослужбовця як такого, що самовільно залишив військову частину,

– йдеться у заяві.

За інформацією командування, військовослужбовець самовільно залишив частину, не повідомив про своє місцеперебування, не заступив у добовий наряд, а за останні три тижні це нібито був уже третій випадок.

У підрозділі зазначили, що саме через низький рівень військової дисципліни було ухвалено рішення повернути військового до пункту постійної дислокації та залучити його до виконання небойових завдань.

Командування військової частини не ставить під сумнів право кожного громадянина на власну громадянську позицію. Про те будь-яка громадянська передбачає перш за все повагу до закону та відповідальність за власні вчинки,

– додали в підрозділі.

Нагадаємо, з 16 липня 2026 року в Україні тривають мирні "картонні протести" проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Акції охопили Київ, Харків, Львів, Дніпро, Миколаїв та інші міста.

Учасники протестів вимагають повернути Федорова на посаду, оприлюднити причини його звільнення, провести аудит діяльності Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та повернути народних депутатів із канікул для вирішення кадрової кризи.

Найбільші мітинги проходять біля Офісу Президента в Києві, а до акцій долучаються волонтери, ветерани, родичі військових і представники IT-сфери.