Превратил солдат в строителей и собирал с них деньги: как наказали военного из Львовщины

Во Львовской области командир пожарного взвода одной из воинских частей использовал подчиненных в личных целях. Недавно суд вынес свой приговор к нему.

Во Львовской области командир пожарного взвода заставил своих подчиненных работать в селе Дулебы на стройке себе на пользу. Также этот военный собирал с них деньги на собственную карточку. Он объяснял это "решением бытово-хозяйственных нужд подразделения".

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Как наказали командира пожарного взвода

Этим военнослужащим оказался Юрий Пидлужный из Яворова. В апреле 2022 года он стал командиром пожарного взвода. А в августе следующего года его судили за превышение служебных полномочий.

Отмечается, что на суде он признал свою вину, искренне раскаялся и попросил не наказывать его строго. Согласно решению суда, этого мужчину уволили из воинской части на время рассмотрения административного дела и в результате оштрафовали на 17 000 гривен.

Иные случаи превышения служебных полномочий

В июне 2023 года офицер так сильно избил солдата на полигоне в Великих Мостах во Львовской области, что тот получил закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной. После этого пострадавшего госпитализировали, а обидчику сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области командир нанес телесные повреждения подчиненному, из-за чего того госпитализировали с травмой головы. В отношении ответственного по воинской части возбуждено уголовное дело.

Это еще не окончательное решение. Военнослужащий еще может подать апелляцию.