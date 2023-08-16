На Львівщини командир пожежного взводу змусив своїх підлеглих працювати у селі Дуліби на будівництві собі на користь. Також цей військовий збирав з них гроші на власну картку. Він пояснював це "вирішенням побутово-господарських потреб підрозділу".

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Як покарали командира пожежного взводу

Цим військовослужбовцем виявився Юрій Підлужний з Яворова. У квітні 2022 року він став командиром пожежного взводу. А у серпні наступного року його судили за перевищення службових повноважень.

Зазначається, що на суді він визнав свою провину, щиро розкаявся та попросив не карати його суворо. Згідно із рішенням суду, цього чоловіка звільнили з військової частини на час розгляду адміністративної справи та в результаті оштрафували на 17 000 гривень.

Зверніть увагу! Це ще не остаточне рішення. Військовослужбовець ще може подати апеляцію.

Інші випадки перевищення службових повноважень