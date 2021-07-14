Военного, который подстрелил мальчика на Житомирщине, отправили под домашний арест
Источник:Офис генпрокурора
Недавно на Житомирщине военный ранил 9-летнего мальчика, ребенок в тяжелом состоянии в реанимации. Суд уже избрал виновнику инцидента меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
При процессуальному руководству Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона военному сообщили о подозрении.
Читайте также Пуля задела многие органы: врачи рассказали о состоянии раненого на Житомирщине мальчика
Военному избрали меру пресечения
Мужчине инкриминируют нанесение ребенку умышленного тяжкого телесного повреждения. Правоохранители установили причастность военного к стрельбе и задержали.
Впоследствии суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Сейчас продолжаются другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагического инцидента.
На Житомирщине мужчина выстрелил в ребенка: что известно
- Военный гостил в доме родителей мальчика. Там он за рюмкой решил похвастаться перед детьми оружием. В итоге подстрелил сына хозяев.
- У 9-летнего мальчика повреждены позвоночник, желудок и селезенка. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации киевского "Охматдета", куда его доставили вертолетом ГСЧС. Ребенок перенес тяжелую операцию.
- В машине военного нашли арсенал – 2 автомата Калашникова и 1 пистолет "Форд-17".