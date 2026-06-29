Решение опубликовано в едином реестре судебных решений.
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Почему суд отказал в выплате денег?
Военнослужащий поступил на службу в Национальную гвардию 7 июня 2022 года. В июле 2024 года его освободили из плена, а 30 августа он получил статус участника боевых действий.
Впоследствии военнослужащий решил не продолжать службу, поэтому 13 сентября 2024 года его исключили из списков личного состава.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Через год бывший военнослужащий начал требовать выплатить 1 миллион гривен за пребывание в российском плену. В январе 2026 года суд отказал мужчине в связи с тем, что он уже не являлся военнослужащим.
Изучив материалы дела и выяснив все фактические обстоятельства, на которых основываются исковые требования, объективно оценив доказательства в совокупности с нормами действующего законодательства Украины, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска о выплате,
– отметили в суде.
В суде подчеркнули, что на момент принятия постановления мужчина уже более 5 месяцев не служил в армии. Выплату не произвели, поскольку она предусмотрена только для тех, кто находился на службе именно в тот момент, когда вступили в силу соответствующие правила.
Какие гарантии имеют освобожденные из плена военные?
Украинские военнослужащие, возвращающиеся из российского плена, имеют право на комплексную государственную поддержку. Речь идет как о денежных выплатах, так и о медицинской, психологической и социальной помощи.
В ТЦК отметили, что каждый освобожденный из плена защитник или защитница получает единовременную помощь в размере 100 тысяч гривен. Также предусмотрена ежегодная выплата в таком же размере за каждый год пребывания в плену.
Государство также гарантирует полное медицинское обследование, лечение, реабилитацию, психологическую и правовую помощь. При необходимости и в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии возможно лечение за рубежом.