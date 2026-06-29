Рішення опублікували у єдиному реєстрі судових рішень.
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Чому суд відмовив у виплаті грошей?
Військовий приєднався до лав Нацгвардії 7 червня 2022 року. У липні 2024 року його звільнили з полону, а 30 серпня він отримав статус учасника бойових дій.
Згодом військовослужбовець вирішив не продовжувати службу, тож 13 вересня 2024 року його виключили зі списків особового складу.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Через рік ексвійськовий почав вимагати виплатити 1 мільйон гривень за перебування у російському полоні. У січні 2026 року суд відмовив чоловікові через те, що він вже не був військовим.
Дослідивши матеріали справи та з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази у сукупності з нормами чинного законодавства України, суд доходить висновку про відсутність підстав для задоволення позову про виплати,
– зазначили у суді.
У суді наголосили, що на момент ухвалення постанови чоловік уже не служив у війську понад 5 місяців. Виплату не дали, бо вона передбачена лише для тих, хто був на службі саме тоді, коли почали діяти відповідні правила.
Які гарантії мають звільнені з полону військові?
Українські військовослужбовці, які повертаються з російського полону, мають право на комплексну державну підтримку. Йдеться як про грошові виплати, так і медичну, психологічну та соціальну допомогу.
У ТЦК зазначили, що кожен звільнений з полону захисник або захисниця отримує одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Також передбачена щорічна виплата у такому ж розмірі за кожен рік перебування в полоні.
Держава також гарантує повне медичне обстеження, лікування, реабілітацію, психологічну та правову допомогу. За потреби та відповідно до висновку військово-лікарської комісії можливе лікування за кордоном.