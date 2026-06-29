Суд отказал освобожденному из плена нацгвардейцу в выплате одного миллиона гривен

Днепропетровский окружной административный суд признал законным отказ воинской части Национальной гвардии в выплате одного миллиона гривен бывшему военнослужащему, освобожденному из российского плена.

Решение опубликовано в едином реестре судебных решений.

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Почему суд отказал в выплате денег?

Военнослужащий поступил на службу в Национальную гвардию 7 июня 2022 года. В июле 2024 года его освободили из плена, а 30 августа он получил статус участника боевых действий.

Впоследствии военнослужащий решил не продолжать службу, поэтому 13 сентября 2024 года его исключили из списков личного состава.

Через год бывший военнослужащий начал требовать выплатить 1 миллион гривен за пребывание в российском плену. В январе 2026 года суд отказал мужчине в связи с тем, что он уже не являлся военнослужащим.

Изучив материалы дела и выяснив все фактические обстоятельства, на которых основываются исковые требования, объективно оценив доказательства в совокупности с нормами действующего законодательства Украины, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска о выплате,

– отметили в суде.

В суде подчеркнули, что на момент принятия постановления мужчина уже более 5 месяцев не служил в армии. Выплату не произвели, поскольку она предусмотрена только для тех, кто находился на службе именно в тот момент, когда вступили в силу соответствующие правила.

Какие гарантии имеют освобожденные из плена военные?

Украинские военнослужащие, возвращающиеся из российского плена, имеют право на комплексную государственную поддержку. Речь идет как о денежных выплатах, так и о медицинской, психологической и социальной помощи.

В ТЦК отметили, что каждый освобожденный из плена защитник или защитница получает единовременную помощь в размере 100 тысяч гривен. Также предусмотрена ежегодная выплата в таком же размере за каждый год пребывания в плену.

Государство также гарантирует полное медицинское обследование, лечение, реабилитацию, психологическую и правовую помощь. При необходимости и в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии возможно лечение за рубежом.