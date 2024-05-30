Будут ли штрафовать женщин за нарушение правил воинского учета
Источник:"Телеграф"
По новому закону о мобилизации обновить данные и стать на воинский учет должны не только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Женщины некоторых профессий тоже обязаны стоять на учете и обновлять данные.
18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней, до 16 июля. За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.
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Военнообязанные в Украине не только мужчины
Начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков объяснил, что женщин так же могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные.
Женщины определенных специальностей, преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ,
– объяснил Волков.
Он подчеркнул, что мобилизация женщин проводится только с их личного согласия. Женщин, которые добровольно идут на военную службу по контракту или по мобилизации направляют в учебные центры ВСУ.
Также Мирослав Волков объяснил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинский осмотр вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, в возрасте старше 55 лет, забронированы и женщины, которые имеют действительный военно-учетный документ.
Военнообязанные женщины, которые не имеют действительного военно-учетного документа, или впервые его получают, должны пройти военно-врачебную комиссию.
Что известно о мобилизации и воинском учете женщин
- На воинский учет должны стать женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности. При этом они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
- Военный учет женщин медиков распространяется на: студенток, которые находятся на последнем курсе обучения по указанным специальностям; работниц государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, которые получили образование по этим специальностям; безработных, которые получили соответствующую специальность. Им следует становиться на учет самостоятельно.
- Даже те женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны в армию или привлечены к работам по обеспечению обороны Украины только добровольно в военное время. По закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят службу.