Будут ли штрафовать женщин за нарушение правил воинского учета

По новому закону о мобилизации обновить данные и стать на воинский учет должны не только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Женщины некоторых профессий тоже обязаны стоять на учете и обновлять данные.

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней, до 16 июля. За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

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Военнообязанные в Украине не только мужчины

Начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков объяснил, что женщин так же могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные.

Женщины определенных специальностей, преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ,

– объяснил Волков.

Он подчеркнул, что мобилизация женщин проводится только с их личного согласия. Женщин, которые добровольно идут на военную службу по контракту или по мобилизации направляют в учебные центры ВСУ.

Также Мирослав Волков объяснил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинский осмотр вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, в возрасте старше 55 лет, забронированы и женщины, которые имеют действительный военно-учетный документ.

Военнообязанные женщины, которые не имеют действительного военно-учетного документа, или впервые его получают, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Что известно о мобилизации и воинском учете женщин