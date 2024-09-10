Военного избили в Смеле на Черкасщине: о подозрении сообщили лицу, наносившему удары
Источник:Офис генпрокурора
Прокуратура сообщила о подозрении лицу, которое могло бить военнослужащего в Смеле Черкасской области. Подозреваемому инкриминировали вымогательство и хулиганство.
Ранее писали, что военного избил один из местных авторитетов. Это случилось после инцидента на дороге.
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Что заявили в Офисе генпрокурора
Под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Прокуратура сообщила, что местному жителю инкриминировали:
- вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения (часть 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины).
- хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).
Если суд докажет вину подозреваемого по этим статьям, то ему грозит лишение свободы на 7 – 12 лет с конфискацией имущества или ограничение свободы на 5 лет или лишение свободы до 4 лет.
Офис генпрокурора сообщил, что подозреваемый скрывается от органов следствия, поэтому его объявили в розыск.
Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей,
– заявили в прокуратуре.
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Коротко об инциденте в Черкасской области
Комиссованный после ранения военнослужащий Анатолий Гончаренко написал в одной из групп в фейсбуке, пост, что разыскивает машину с иностранными номерами, которая, по его словам, вызвала аварийную ситуацию с его родителями.
Впоследствии в сети появилось видео, как неизвестные мужчины избивают военного.
Неизвестные избили военного в Смеле
Писали, что до этого якобы авторитет заставлял военного записать видео с извинениями. В сети появилась запись, на которой мужчина с побоями на лице просит прощения.
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что никто и никогда не имеет права унижать ветеранов, а все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей.
В Офисе генпрокурора заявили, что конфликт произошел 3 сентября 2024 года в Смеле. Прокуроры нашли видео в сети и установили, что во время конфликта телесные повреждения нанесли военнослужащему. Его признали потерпевшим по уголовному делу.