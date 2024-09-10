Военного избили в Смеле на Черкасщине: о подозрении сообщили лицу, наносившему удары

Прокуратура сообщила о подозрении лицу, которое могло бить военнослужащего в Смеле Черкасской области. Подозреваемому инкриминировали вымогательство и хулиганство.

Ранее писали, что военного избил один из местных авторитетов. Это случилось после инцидента на дороге.

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Что заявили в Офисе генпрокурора

Под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура сообщила, что местному жителю инкриминировали:

вымогательство , нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения (часть 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины).

, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения (часть 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины). хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Если суд докажет вину подозреваемого по этим статьям, то ему грозит лишение свободы на 7 – 12 лет с конфискацией имущества или ограничение свободы на 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Офис генпрокурора сообщил, что подозреваемый скрывается от органов следствия, поэтому его объявили в розыск.

Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей,

– заявили в прокуратуре.

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Коротко об инциденте в Черкасской области

Комиссованный после ранения военнослужащий Анатолий Гончаренко написал в одной из групп в фейсбуке, пост, что разыскивает машину с иностранными номерами, которая, по его словам, вызвала аварийную ситуацию с его родителями.

Впоследствии в сети появилось видео, как неизвестные мужчины избивают военного.

Неизвестные избили военного в Смеле

Писали, что до этого якобы авторитет заставлял военного записать видео с извинениями. В сети появилась запись, на которой мужчина с побоями на лице просит прощения.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что никто и никогда не имеет права унижать ветеранов, а все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей.

В Офисе генпрокурора заявили, что конфликт произошел 3 сентября 2024 года в Смеле. Прокуроры нашли видео в сети и установили, что во время конфликта телесные повреждения нанесли военнослужащему. Его признали потерпевшим по уголовному делу.