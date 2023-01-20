Мобилизация в Украине: ждать ли украинцам домовых визитов и как это будет работать

Не реже раза в год военкоматы должны проверять учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Они сверят фактическое место обучения, работы и проживания.

Об этом рассказывает 24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком. Эксперт отметил, что домовые визиты к военнообязанным законны.

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Что будут проверять

Учетные данные карт первичного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на персонально-первичном военном учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, будут сравнивать:

с учетными данными в списках персонального военного учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают или обучаются;

с документами регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными в Дии;

с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.

Вышеупомянутые проверки могут проводить "путем подворного обхода". График будут утверждать распоряжением сельского, поселкового, городского головы.

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