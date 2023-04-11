Повестки будут выдавать независимо от места жительства: правительство расширило полномочия военкоматов

Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК). В то же время он снял с них задачи подготовки и ведения территориальной обороны.

Теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут заниматься подготовкой и ведением ТРО. Однако теперь военкоматы могут посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.

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Что изменилось в ТЦК

В постановлении Кабинета министров от 7 апреля №318 говорится, что теперь военкоматы имеют законные права посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.

Кроме того, военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и призывать их:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).

Исключением являются только военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Получение повестки еще не означает призыв на службу

Напомним, что получение повестки еще не означает призыв на службу. Прежде всего, граждан вызывают для уточнения воинско-учетных данных. Но да, если мужчина пройдет медицинскую комиссию и по всем критериям будет годен к службе, ему могут вручить повестку в армию. Если мобилизованный не служил ранее, то сначала его направят в учебные центры для подготовки.

Даже в том случае, если военнообязанный имеет право на отсрочку, то он должен прибыть в РТЦК и СП с соответствующими документами и подтвердить это.

Кстати, наличие у военнообязанных мужчин так называемого "белого билета" не освобождает от мобилизации. Некоторые его владельцы могут призвать к службе в армии. Напомним, что выдать повестку имеют право только четко определенные законом лица, среди которых:

работники военкоматов;

уполномоченные на это представители коммунальных учреждений;

работодатели;

уполномоченные работники учебных заведений.

В феврале Верховная Рада в шестой раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине на 3 месяца. То есть, по меньшей мере, до 20 мая 2023 года.