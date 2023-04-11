Повестки будут выдавать независимо от места жительства: правительство расширило полномочия военкоматов
Источник:Кабинет министров Украины
Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК). В то же время он снял с них задачи подготовки и ведения территориальной обороны.
Теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут заниматься подготовкой и ведением ТРО. Однако теперь военкоматы могут посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.
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Что изменилось в ТЦК
В постановлении Кабинета министров от 7 апреля №318 говорится, что теперь военкоматы имеют законные права посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.
Кроме того, военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и призывать их:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).
Исключением являются только военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.
Получение повестки еще не означает призыв на службу
Напомним, что получение повестки еще не означает призыв на службу. Прежде всего, граждан вызывают для уточнения воинско-учетных данных. Но да, если мужчина пройдет медицинскую комиссию и по всем критериям будет годен к службе, ему могут вручить повестку в армию. Если мобилизованный не служил ранее, то сначала его направят в учебные центры для подготовки.
Даже в том случае, если военнообязанный имеет право на отсрочку, то он должен прибыть в РТЦК и СП с соответствующими документами и подтвердить это.
Кстати, наличие у военнообязанных мужчин так называемого "белого билета" не освобождает от мобилизации. Некоторые его владельцы могут призвать к службе в армии. Напомним, что выдать повестку имеют право только четко определенные законом лица, среди которых:
- работники военкоматов;
- уполномоченные на это представители коммунальных учреждений;
- работодатели;
- уполномоченные работники учебных заведений.