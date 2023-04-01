Гардероб, прихожая и санузел: боец ВСУ показал блиндаж "премиум-класса"

Военнослужащий с позывным "Крым" сделал обзор VIP-блиндажа. Защитник отмечает, что продает "жилье" в связи с контрнаступлением ВСУ.

Македонский отмечает, что блиндаж расположен "на временном нуле". Там есть все для удобного проживания.

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В каких условиях живут защитники

В ходе экскурсии "Крым" показал небольшую прихожую, уголок с умывальником и гардеробом, камин, спальное место и гардеробную.

Воин отмечает, что блиндаж оснащен всеми коммуникациями: мобильной связью и Интернетом. В "доме" ребят также есть галерея детских рисунков, а уют добавляет LED-гирлянда.

VIP-блиндаж бойца ВСУ: смотрите видео

В комментариях шутят, что этот блиндаж расположен на 150-й линии обороны.

Актуальные потери врага

Силы обороны каждый день приближают победу Украины. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 630 бойцов врага. А с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась в общей сложности на 173 990 окупантов.

Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.

Кроме личного состава противник теряет также много техники. В частности, с 24 февраля ВСУ ликвидировали: