Гардероб, прихожая и санузел: боец ВСУ показал блиндаж "премиум-класса"
Источник:Александр Македонский
Военнослужащий с позывным "Крым" сделал обзор VIP-блиндажа. Защитник отмечает, что продает "жилье" в связи с контрнаступлением ВСУ.
Македонский отмечает, что блиндаж расположен "на временном нуле". Там есть все для удобного проживания.
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В ходе экскурсии "Крым" показал небольшую прихожую, уголок с умывальником и гардеробом, камин, спальное место и гардеробную.
Воин отмечает, что блиндаж оснащен всеми коммуникациями: мобильной связью и Интернетом. В "доме" ребят также есть галерея детских рисунков, а уют добавляет LED-гирлянда.
VIP-блиндаж бойца ВСУ: смотрите видео
В комментариях шутят, что этот блиндаж расположен на 150-й линии обороны.
Актуальные потери врага
Силы обороны каждый день приближают победу Украины. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 630 бойцов врага. А с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась в общей сложности на 173 990 окупантов.
Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.
Кроме личного состава противник теряет также много техники. В частности, с 24 февраля ВСУ ликвидировали:
- танков – 3616;
- боевых бронированных машин – 6981;
- артиллерийских систем – 2 683;
- РСЗО – 527;
- средства ПВО – 279;
- самолетов – 306;
- вертолетов – 291;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2248;
- крылатые ракеты – 911;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5528;
- специальная техника – 296;