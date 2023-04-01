Македонський зазначає, що бліндаж розташований "на тимчасовому нулі". Там є все для комфортного проживання.
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В яких умовах живуть захисники
У ході екскурсії "Крим" показав невеликий передпокій, куточок з умивальником і гардеробом, камін, спальне місце та гардеробну.
Воїн зазначає, що бліндаж оснащений усіма комунікаціями: мобільним зв'язком та інтернетом. В "оселі" хлопців також є галерея дитячих малюнків, а затишку додає LED-гірлянда.
VIP-бліндаж бійця ЗСУ: дивіться відео
У коментарях жартують, що цей бліндаж розташований на 150-ій лінії оборони.
Актуальні втрати ворога
Сили оборони щодня наближають перемогу України. Лише за минулу добу наші військові ліквідували 630 бійців ворога. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась загалом на 173 990 окупантів.
Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.
Окрім особового складу, противник втрачає також багато техніки. Зокрема, з 24 лютого ЗСУ ліквідували:
- танків – 3 616;
- бойових броньованих машин – 6 981;
- артилерійських систем – 2 683;
- РСЗВ – 527;
- засоби ППО – 279;
- літаків – 306;
- гелікоптерів – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248;
- крилаті ракети – 911;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528;
- спеціальна техніка – 296;