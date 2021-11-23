Военную базу США обстреляли из гранатометов в Сирии: первые подробности
Источник:SANA
Американскую военную базу в Сирии обстреляли из реактивного гранатомета. Целью для ракет стала территория в местности Хасеке возле аэропорта Харраб аль-Джир.
По информации местных жителей, по военной базе США выпустили 5 ракет. Пока информации о погибших или раненых в инциденте нет.
К теме Провоцирует новые волны беженцев в ЕС: российская авиация в Сирии продолжает наносить авиаудары
Чтобы определить источник выстрелов, территорию разведывали с американских вертолетов.
Базу США обстреляли в Сирии
Это уже не первая атака на американские военные базы. За 2 месяца ракетным обстрелам и отключениям электроэнергии подверглись пункты дислокации в местностях Дейр-эз-Зор и Харраб аль-Джир.
Местные медиа отмечают, что американцы обустроили ряд военных баз в Сирии недалеко от нефтегазовых месторождений. Оттуда они якобы добывают ресурсы и вывозят за границу.
События в Сирии: коротко
- С 2011 года в Сирии продолжается война, которая началась с демонстраций во время "Арабской весны". Впоследствии в конфликт вмешалось "Исламское государство" и Россия.
- Многие гражданские пытаются бежать из Сирии в страны ЕС, а сейчас этих людей использует самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на границе с Польшей и Литвой.
- В результате миграционного кризиса на границе с Евросоюзом, сирийская авиакомпания отменила все рейсы в Белоруссию.
- В то же время Министерство иностранных дел продолжает эвакуировать украинцев из Сирии.