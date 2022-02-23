Военные на Донбассе получают сообщения от россиян с "советом" покинуть зону ООС
Источник:телеграм InformNapalm
Россия направляет украинским военным, находящимся на фронте, сообщения. В них "рекомендует" покинуть зону операции Объединенных сил.
Международное волонтерское сообщество обнародовало в сети фото сообщения, которое украинские защитники получают на Донбассе.
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Военные на Донбассе получают сообщения от россиян
Сообщения на мобильные телефоны от государства-агрессора поступили, в частности, военным из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
Москва дала добро на применение вооруженных сил России на Донбассе,
– говорится в SMS.
Украинским защитникам также "советуют" покинуть зону ООС, пока еще есть возможность спасти свою жизнь.
Такие сообщения получают военные на фронте / Фото InformNapalm
Фейки от российских пропагандистов
- На фоне обострения на Донбассе российская пропагандистская машина работает в усиленном режиме. Очевидно, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины, распространяя фейки.
- 21 февраля оккупанты заявили, что якобы взорвали две украинские БМП, которые пересекли границу, и "взяли в плен военного". В Вооруженных силах сразу же опровергли эту информацию.
- Ранее российская ФСБ утверждала об "обстреле" пограничного пункта в Ростовской области. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал эти циничные обвинения ложью.
- Более того – государство-агрессор даже пробует поднять бунты в украинских тюрьмах. Однако у нее ничего не получается.
Обратите внимание – в оккупированный Донецк приехали "вагнеровцы", чтобы совершать провокации: смотрите видео