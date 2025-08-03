Процедура захоронения погибших военных требует изменений. Этим должна заниматься не семья или друзья, а государство – на системном уровне.

Доброволец Владислав Терешин в эфире 24 Канала отметил, что в Украине очень много погибших, но до сих пор нет даже элементарной культуры захоронения. Этим должно заниматься государство, а не инициативные группы из числа друзей и родственников погибших.

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Почему стоит менять культуру захоронения?

"Когда у нас погиб друг, он говорил: "Если я погибну, я хочу, чтобы на моих похоронах люди отжимались". Как в видео американских похорон: погиб солдат – и на похоронах все отжимаются", – рассказал Владислав Терешин.

Он добавил, что именно тогда узнал: в США существуют устоявшиеся традиции захоронения, особое отношение к почтению погибших. Начиная с доставки тела – в их случае, например, из Афганистана. Гроб выносят из самолета – аккуратно оформленный, а не просто обложенный венками, как это часто бывает в Украине.

В Украине культуру захоронения и ухода за погибшими внедряют, в частности, такие бригады, как "АЗОВ" и Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ. Они имеют собственные патронатные службы, которые занимаются и ранеными, и погибшими. Зато в целом в Вооруженных силах Украины такая система пока не налажена на общегосударственном уровне.

Мы занимались тем, чтобы военкомат предоставил какие-то документы. Затем с этими документами надо идти к местным властям. Его похоронили на Аллее Славы в Харькове. Он получил звание Героя Украины посмертно,

– сказал Терешин.

Он добавил, что даже людей с наградами не могут достойно похоронить, если бы не инициатива друзей, близких и семьи. А если у кого-то нет семьи или близких – такого захоронения герой не получит. Именно поэтому эти подходы нужно менять.

Кладбища должны быть, как парки

Он вспомнил, что когда-то снимал жилье в Берлине напротив кладбища. Через это кладбище люди бегали, кто-то гулял с коляской, ведь оно выглядело, как парк.

И так должно быть. Посмотрите на кладбища в Великобритании, в США – как выглядят военные кладбища. Нам надо менять подход. Надо отойти от "совка", который просто хоронил людей и всем ставил одинаковые гранитные плиты,

– сказал Терешин.

Он отметил, что на такие могилы не хочется приходить никому, кроме родственников и близких. Добавил также, что украинские кладбища постоянно расширяются: когда едешь автомобилем через населенные пункты, повсюду видны флаги на могилах.

Но какой бы страшной ни была эта картина, память о погибших нужно сохранять. А чтобы сохранить – следует создать что-то, что останется на годы. Потому что флаги со временем исчезнут: их снимут, они поломаются – и кладбище превратится в обычное место захоронения. Люди просто будут проходить мимо.

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Но ведь это – воины. Это – погибшие в войне. Молодые ребята и девушки, которые могли бы жить. И для того, чтобы память о них жила – государство должно вкладывать в это ресурсы.